Александра Савельева рассказала о главных итогах года одним фото

Минувший год принес подарки в виде детей многим звездным парам, одна из которых — Александра Савельева и Кирилл Сафонов. До появления малыша они были вместе больше восьми лет. Счастливое событие случилось в марте — на свет появился их сын, которого они назвали Леоном. Вчера Саша отметила 36-й день рождения и в связи с этим решила поделиться с поклонниками первым из существующих в сети фото, где она запечатлена беременной.

35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так, как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня!

— написала певица в Instagram.

Александра СавельеваКликните на фото для просмотра галереи Александра Савельева и Кирилл СафоновМатеринство - очень важная миссия в жизни любой женщины. Семейное счастье для меня главнее успехов в карьере. Ты можешь собирать стадионы, но в итоге смысл все равно находишь дома когда возвращаешься в квартиру, где слышен детский смех. Самый надежный фундамент — это семья, как ни крути. На ней все строится. Это и поддержка, и опора, и вдохновение, — рассказывала Саша в интервью HELLO!.

По словам Саши, к появлению ребенка она долго готовилась морально и лишь после 30 лет поняла, что это событие должно случиться в их жизни. Однако мечтам о малыше не суждено было сбыться еще 5 лет.

Мы с Кириллом поженились в 2010 году, и первое время мне нравилось, что мы только вдвоем. Кирилл хотел детей сразу, но мне на момент свадьбы было всего 25, и я, понимая, что многое изменится, видимо, боялась этого. Поэтому мы решили не торопить события. К 30 я поняла, что готова. Однако стресс и напряженные графики не позволили этому случиться сразу. Признаюсь, порой мне было даже страшно — вдруг это не произойдет никогда…

— делилась она в откровенном интервью журналу HELLO!.

После рождения сына Савельева покинула группу «Фабрика», солисткой которой она была 16 лет. Все свое время арстистка решила посвятить сыну, приняв решение не нанимать няню и самостоятельно заниматься всеми хлопотами. О сольной карьере певица пока не думает, позволив себе впервые за долгое время жить без каких-либо графиков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупку с 2020 года иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства. «По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около […]