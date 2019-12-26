У пожилой супруги Гогена Сонцева Екатерины Терешкович появился новый поклонник

Пожилая супруга скандально известного отечественного шоумена Гогена Сонцева несколько месяцев не появлялась на публике, проходя лечение от алкогольной зависимости. В недавнем эфире программы Андрея Малахова показали вышедшую из клиники Екатерину Терешкович, а также обнародовали видеообращение к ней нового поклонника.
После выписки из закрытого медучреждения Екатерина Терешкович в первую очередь пошла в церковь и поставила свечку, говоря, что таким образом она выражает страдание по «умершей любви» к Гогену Солнцеву. Жена шоумена призналась, что после лечения, организованного для неё мужем, она чувствует грусть и истощение, вероятно, моральное. В то же время Солнцев в студии программы Малахова призвал не воспринимать всерьёз слова супруги, считая, что она ещё «не может мыслить здраво» после клиники и избавления от зависимости.
Кстати, шоумен на программу пришёл в компании некой подруги Лидии, с которой его якобы застала дома дочь Екатерины Терешкович в «неоднозначной обстановке» и пеньюаре матери. Жена Солнцева пыталась наброситься на женщину, но их удалось разнять. Позже Малахов показал видео, в кадрах которого житель по имени Владимир признался в симпатии Терешкович, а при личной встрече порекомендовал ей развестись с мужем, «позорящим род человеческий».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупку с 2020 года иностранных систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, запрет коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства. «По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кабмин Украины поднял тарифы на доставку пенсий и субсидий / 6 декабря
- Автоновости: Наследник Yeti: Skoda назвала рублевые цены недорогого кроссовера Karoq / 11 декабря
- Общество: Как наказать музыкантов за русофобию / 26 ноября
- Посол РФ заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к убийству в Берлине / 4 декабря
- Зеленский заявил, что никогда не пойдет на федерализацию, отказ от Крыма и евроинтеграции / 10 декабря
- «Прекратить агрессию». США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандской встречи / 11 декабря
- Женская сборная Украины по фехтованию заняла третье место на Кубке мира в Орлеане / 25 ноября
- Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов / 17 декабря