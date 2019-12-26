У пожилой супруги Гогена Сонцева Екатерины Терешкович появился новый поклонник

Пожилая супруга скандально известного отечественного шоумена Гогена Сонцева несколько месяцев не появлялась на публике, проходя лечение от алкогольной зависимости. В недавнем эфире программы Андрея Малахова показали вышедшую из клиники Екатерину Терешкович, а также обнародовали видеообращение к ней нового поклонника.

После выписки из закрытого медучреждения Екатерина Терешкович в первую очередь пошла в церковь и поставила свечку, говоря, что таким образом она выражает страдание по «умершей любви» к Гогену Солнцеву. Жена шоумена призналась, что после лечения, организованного для неё мужем, она чувствует грусть и истощение, вероятно, моральное. В то же время Солнцев в студии программы Малахова призвал не воспринимать всерьёз слова супруги, считая, что она ещё «не может мыслить здраво» после клиники и избавления от зависимости.



Кстати, шоумен на программу пришёл в компании некой подруги Лидии, с которой его якобы застала дома дочь Екатерины Терешкович в «неоднозначной обстановке» и пеньюаре матери. Жена Солнцева пыталась наброситься на женщину, но их удалось разнять. Позже Малахов показал видео, в кадрах которого житель по имени Владимир признался в симпатии Терешкович, а при личной встрече порекомендовал ей развестись с мужем, «позорящим род человеческий».

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