Дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова попросила помочь ей с выбором подарка для матери

Дочь отечественной актрисы театра и кино Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского на странице в Instagram обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Мария Михалкова так и не смогла самостоятельно определиться с выбором подарка к Новому году для матери, а потому решила попросить совета.

Приближающиеся праздничные дни заставили большинство людей задуматься о приятных и полезных подарках для близких, и знаменитости в этом случае не исключение. Мария Михалкова в недавней публикации в соцсети призналась, что уже приготовила для всех презенты, но вот чем порадовать Любовь Толкалину, так и не решила. Дочь скрыла данный пост от матери и просит своих фолловеров поделиться рекомендациями относительно подарка. На просьбу откликнулись многие, советуя купить, к примеру, интересную книгу модного автора, икону, украшения, нижнее бельё или путешествие в страну, о которой актриса давно мечтает. Другие подошли к вопросу с юмором, в качестве варианта предложив подарить настоящую звезду – манящую и прекрасную.

Кстати, не так давно появилась информация о замужестве дочери Толкалиной и Кончаловского. Артистка не подтвердила данные о свадьбе, говоря, что это фейк. При этом сама Мария Михалкова призналась, что предложение от возлюбленного всё же получила, но подробностями не делилась. Инсайдеры утверждают, что торжественная церемония бракосочетания запланирована на 2020 год.

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