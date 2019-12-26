Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице

26.12.2019, 11:19, Разное

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Публикация от Нина Кирсо/Nina Kirso (@ninakirso) 31 Май 2018 в 3:06 PDT

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Последнее: Некоторые эксперты отмечали, что стремление Петра Порошенко занять должность в парламенте Украины после того, как он перестал быть главой государства, объясняется не желанием работать на благо своей страны, а наличием депутатской неприкосновенности. Дескать, уж слишком много темных делишек, которые проворачивал политик, могут стать явными, и без такой защиты на спокойную жизнь можно не рассчитывать. Как […]

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