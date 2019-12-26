Проколовшему шины 70 автомобилей в Подольске грозит тюрьма

Мужчина, повредивший шины более 70 автомобилям в Подольске, может сесть в тюрьму на пять лет, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
«По факту повреждения автомобилей в г.о. Подольск следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – передает РИА «Новости» слова Петровой.
Она добавила, что санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск 25 декабря поступило сообщение о повреждении шин 70 автомобилей.
Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения, возможно причастный к данному деянию.
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