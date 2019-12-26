«Заканчиваете уже!»: дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала спустившуюся в метро Лободу

Третий год подряд Первый канал снимает концерт не в скучных декорациях на «Мосфильме», а в городе, на фоне красот похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этом году задействованы катки, магазины, парки, даже инновационный центр «Сколково» и поезда с платформами только что открытых Московских центральных диаметров!
А для съемок номеров главной поп-дивы Светланы Лободы специально перекрыли на вход и выход одну из самых оживленных станций столичной подземки – Деловой центр.
Для съемок пригнали поезд самой современной модели и перекрыли эскалаторы. Реквизиторы спешно наряжали елки и развешивали гирлянды, а режиссеры придумывали планы. Словом, работа кипела!
Но работа метрополитена не терпит таких больших перерывов и дежурная у эскалатора по громкой связи то и дело отчитывала команду телевизионщиков: «Товарищи режиссеры, огромная просьба поторопиться, нарушаем график движения поездов!»
Поэтому подгоняемой работниками метрополитена Светлане Лободе пришлось натягивать золотые ботфорты и переодеваться в сценический костюм прямо в вагоне поезда. Несмотря на то что постановочный номер был сложный с десятком человек подтанцовки, сняли его в рекордно короткое время – всего за 15 минут! Исполнила же артистка две песни, среди которых свежий хит «Новый Рим».
Что же касается Аллы Пугачевой, то все подробности ее появления в новогоднем эфире засекречены. Говорят, что ее снимают в специально построенном павильоне, а номер будет показан непосредственно перед новогодним обращением Владимира Путина. А уже 1 января на Первом канале покажут «Тот самый концерт» Примадонны. По слухам, получила Алла Борисовна за украшение собой эфира сумму с шестью нулями.
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