Арахамия заявил, что его раздражают «нечестные методы борьбы» со «Слугой народа»

26.12.2019, 11:18, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал в интервью НВ, фрагмент которого опубликован 26 декабря, что его раздражают «нечестные методы борьбы» с депутатами от «Слуги народа».

Он отметил, что нардепов пытаются «втянуть в какие-то скандалы».

«Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем», – сказал Арахамия.

При этом он подчеркнул, что Верховная Рада IX созыва опережает предыдущий состав парламента «по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов».

«Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался», – добавил глава фракции.

Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция «Слуга народа» получила монобольшинство в украинском парламенте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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