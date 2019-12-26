Ярмоленко пропустит около месяца из-за травмы – СМИ

Полузащитник английского «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко пропустит около трех-четырех недель из-за повреждения, сообщает «Команда №1».
По информации источника, у Ярмоленко диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра.
Украинец не сможет помочь своей команде в самый насыщенный отрезок сезона – Boxing Day. За неделю в чемпионате Англии проводится три тура.
Ярмоленко пропустит поединки против «Кристал Пэлас», «Лестера» и «Борнмута». Ранее украинец не сыграл в матче с «Арсеналом» из-за травмы спины.
В этом сезоне Ярмоленко провел за лондонский клуб 15 поединков, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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