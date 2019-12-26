Предложена методика для предсказания осложнений после операций на сердце

Исследователи из американского университета МакМастера и медики из больницы общего профиля в Гамильтоне предложили новую методику, способную предсказать всевозможные риски возникновения осложнений после операций на сердце, сообщает Anonses.ru.
В ходе масштабного исследования ученые предложили дополнить стандартный индекс сердечного риска новой оценкой. Согласно их предположениям, она позволит точнее прогнозировать возникновение сосудистой смерти или повреждения миокарда в периоперационный период. За весь период исследования специалисты изучили данные 10402 пациентов из 16 больниц и 9 стран, которые имели измененные уровни пептидов. Затем эксперты анализировали, как изменялись уровни белков сердца после проведения операции.
Оказалось, что высокие уровни свидетельствуют о повышенном риске сосудистой смерти или повреждения миокарда в течение месяца после проведения операции.
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