Предложена методика для предсказания осложнений после операций на сердце

26.12.2019, 11:14, Новости дня

Исследователи из американского университета МакМастера и медики из больницы общего профиля в Гамильтоне предложили новую методику, способную предсказать всевозможные риски возникновения осложнений после операций на сердце, сообщает Anonses.ru.

В ходе масштабного исследования ученые предложили дополнить стандартный индекс сердечного риска новой оценкой. Согласно их предположениям, она позволит точнее прогнозировать возникновение сосудистой смерти или повреждения миокарда в периоперационный период. За весь период исследования специалисты изучили данные 10402 пациентов из 16 больниц и 9 стран, которые имели измененные уровни пептидов. Затем эксперты анализировали, как изменялись уровни белков сердца после проведения операции.

Оказалось, что высокие уровни свидетельствуют о повышенном риске сосудистой смерти или повреждения миокарда в течение месяца после проведения операции.



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