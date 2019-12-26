На главу района Воронежской области совершено покушение

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, на которого было совершено покушение, находится в реанимации, его готовят к операции, сообщил источник во властных структурах региона.
Источник сообщил, что в данный момент «работают правоохранительные и следственные органы», произошедшее расследуется, передает ТАСС.
Между тем Фролов «находится в больнице, в реанимации, его готовят к операции».
Источник в экстренных службах рассказал, что в четверг на главу Рамонского района было совершено покушение, он выжил, но получил травмы.
Другой источник сообщил, что Фролов якобы попал в больницу после взрыва автомобиля, передает РИА «Новости».
По его словам, инцидент произошел около 9.00. При этом пока нет четкой картины произошедшего – является ли это покушением или нет.
В момент ЧП чиновник в машине был один.
В администрации Рамонского района заявили, что «пострадавший в больнице, угрозы жизни нет».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин всегда говорил о готовности к диалогу для налаживания отношений, этот подход распространяется и на отношения с Лондоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Welt — избиение судей стало нормой для немецкого любительского футбола / 24 ноября
- От 8 до 14 лет. Суд в Казахстане вынес приговор гражданам страны, вывезенным из Сирии / 11 декабря
- Министр Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр / 27 ноября
- Вилли Токарев: Негр сказал, что убил 25 человек, я буду 26-м / 12 декабря
- ДНР предложила Киеву провести обмен пленными до конца года / 10 декабря
- Макрон рассердился на российских журналистов / 10 декабря
- Кабмин Украины намерен ввести электронные студенческие и ученические билеты / 18 декабря
- Граждане Китая погибли при пожаре в общежитиях под Иркутском / 25 декабря