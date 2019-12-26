На главу района Воронежской области совершено покушение

26.12.2019, 11:12, Новости дня

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, на которого было совершено покушение, находится в реанимации, его готовят к операции, сообщил источник во властных структурах региона.

Источник сообщил, что в данный момент «работают правоохранительные и следственные органы», произошедшее расследуется, передает ТАСС.

Между тем Фролов «находится в больнице, в реанимации, его готовят к операции».

Источник в экстренных службах рассказал, что в четверг на главу Рамонского района было совершено покушение, он выжил, но получил травмы.

Другой источник сообщил, что Фролов якобы попал в больницу после взрыва автомобиля, передает РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошел около 9.00. При этом пока нет четкой картины произошедшего – является ли это покушением или нет.

В момент ЧП чиновник в машине был один.

В администрации Рамонского района заявили, что «пострадавший в больнице, угрозы жизни нет».



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