Новак прокомментировал возможное участие РФ в модернизации украинской ГТС

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможности участия РФ в финансировании модернизации украинской ГТС.
«Раньше, как вы помните, еще во времена президента [Украины Леонида] Кучмы, обсуждалось создание СП, которое будет эксплуатировать украинскую ГТС, и мы даже подписали соответствующее соглашение. Если соответствующие предложения поступят, мы их обсудим», – сказал Новак в интервью РБК, отметив, что вопрос об участии РФ в финансировании модернизации украинской ГТС на переговорах по транзиту газа в Европу не рассматривался.
Также министр сообщил, что в договоренностях РФ и Украины по газу зафиксированы минимальные объемы транзита.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.
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