…в Кремле прокомментировали принудительный призыв в армию сотрудника ФБК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о призыве в армию Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы видели сообщения СМИ на этот счет, но мне тяжело комментировать: я не знаю, уклонялся ли он от призыва. Если уклонялся, то долго ли. Если он уклонялся от призыва — он нарушал закон РФ, поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень. Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло — это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством», — сказал Песков.
В конце октября комиссариат Савеловского района признавал Шаведдинова годным к службе, 23 декабря законным это решение признал Мосгорсуд. В тот же день Шаведдинова повезли на допрос в Следственный комитет после обыска. Связи с ним не было около суток, позже стало известно, что его отправили на архипелаг Новая Земля для прохождения военной службы. Военный комиссариат Москвы утверждал, что это произошло на законных основаниях.
В ФБК отмечали, что сразу после начала обысков у Шаведдинова не работала сим-карта оператора Yota. The Insider выяснил, что для его номера был установлен «особый режим»: в базе операторов его номер оставался активным, тогда как в системе была пометка «о всех действиях по номеру сообщать в PR».
Как рассказал Алексей Навальный, сейчас к Шаведдинову приставили надзирателя в воинской части, «который находится с ним буквально каждую секунду», ему также не выдают телефон.
«Сами военные ни хрена не понимают, что с ним делать. То есть им прислали чувака с целью организации лишения свободы. И дальше чего? <…> Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто ее там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки», — говорит Навальный.
Источник: Новая газета
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