Спирс показала, как украсила дом к Рождеству

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как украсила множеством гирлянд дом, деревья и фонтан во дворе к Рождеству.

На последнем фото она еще раз показала елку.

«Мой прекрасный дом к Рождеству», – написала она.

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My beautiful home for Christmas *

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 24 Дек 2019 в 10:27 PST

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе МакКомбе (штат Миссисипи). Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница проходила лечение в психиатрической клинике. До этого, в 2007 году, суд обязал Спирс регулярно сдавать кровь на содержание в ней наркотических веществ. После сложного периода в своей жизни Спирс занялась спортом и похудела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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