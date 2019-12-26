«Летаете на уровне «Дома-2»: Собчак потерпела оглушительный провал

В Сети вышел очередной эфир шоу «Осторожно, Собчак!». Программа,

созданная в формате круглого стола, была посвящена светской жизни Москвы. Гости

Ксении Собчак, журналисты и писатели, обсудили кто из известных им персонажей сейчас

в топе и кому в это привилегированное общество никогда не попасть.

Поклонники программы теледивы, которую, к слову, тоже часто

называют светской львицей, выпуском были разочарованы. Большинство фанатов не

были знакомы с теми, кого обсуждали в шоу Ксении Собчак.

«Ксения, а для кого и для чего вы снимали это видео? Никому

неизвестные люди обсуждают других таких же… Такое чувство, что вы просто

забыли выключить камеру на своем званом обеде. Или может вы думаете, что надо

просветить дремучих зрителей ютуба о том, что такое светское общество? Если да,

то вы все-таки летаете на уровне Дома-2, и слава богу, что никто вас не выбрал

президентом))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –

Прим. ред.)», – рассуждал пользователь Сети в комментариях к шоу.

Гостей Ксении Собчак назвали неграмотными и оторванными от реальности. «Люди, которые кичатся деньгами, но не умеют правильно

разговаривать (одела/надела). Люди, которые называют «просиживание в

салоне красоты» работой, но матерятся через раз. Люди, которые слишком

сильно себя любят, выставляю себя королями, но почему-то выглядят смешно.. Что

в головах у взрослых людей:((а я это смотрю», – писал интернет-обыватель.

О неудаче Ксении Собчак говорит и количество просмотров. За

сутки видео набрало чуть более 400 тысяч. Другие же эфиры теледивы

стабильно набирали по миллиону за день.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин всегда говорил о готовности к диалогу для налаживания отношений, этот подход распространяется и на отношения с Лондоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется […]