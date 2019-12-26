«ARAMCO мы «победим» меньше, чем за 20 лет» – NEUTRINO Energy Group на полосе обгона

Наблюдаемое в последние годы стремительное потепление вызывает обоснованную озабоченность не только у экологов и политиков, но и уже у всего населения нашей Планеты, о чем свидетельствует нарастающая активность экологического движения. Существуют различные мнения учёных о причинах глобального потепления, однако все сходятся в одном — не последнюю роль в этом процессе играет жизнедеятельность человека.

Повышение благосостояния людей потребовало как резкого увеличения выработки электрической энергии, так и рост производства автомобилей, чтобы обеспечить растущие потребности населения. Сложившаяся система генерации электрической энергии, основанная на сжигании ископаемого топлива, безусловно требует реорганизации. Правительства разных стран оптимистично декларируют сроки перехода на альтернативную энергетику, отказ от генерации электрической энергии, основанной на сжигании ископаемого топлива, отказ от двигателей внутреннего сгорания.

В этой связи хочется обратить внимание на тот факт, что в основной массе называются сроки, когда эти политики уже скорее всего покинут свои политические посты и никто ни за что уже не будет отвечать перед своими избирателями. Только что закончилась климатическая конференция COP25 в Мадриде, на которую возлагались большие надежды в плане согласования действий на радикальное снижение парниковых газов. К сожалению, никакого результата достигнуто не было. Хотя и сложно было ожидать положительного результата, поскольку экологическому движению и стремлению к реформам противостоит экономический интерес мощнейших международных корпораций.

О проблемах перехода на генерацию электрической энергии без выбросов парниковых газов рассказывает Хольгер Торстен Шубарт, глава немецко-американской компании Neutrino Energy Group, принимавший активное участие в климатической конференции в Мадриде

Что можно сделать для уменьшения вредных выбросов?

Ещё 15 лет назад я понял, что процесс изменения климата становится неотвратимым, и с группой учёных мы начали работать над технологией получения энергии под воздействием космического излучения невидимого спектра, которая в результате получила название Neutrinovoltaic технология. Для себя на старте работ мы решили, что если учёные научились получать электроэнергию от видимого спектра излучения (солнечный свет), то должен существовать путь получения электроэнергии и от невидимого спектра излучения.

Для меня не может быть ничего более важного, чем способствовать сохранению климата, потому что какая польза от всех достижений, всех денег мира для нас, если у нас больше не будет Планеты, на которой мы можем жить. Я думаю, что многие люди не понимают, что уже пройден «рубикон» и нужно срочно действовать. Чтобы сделать это, мы должны не бояться реформировать, а может даже, в итоге, сломать сложившиеся монопольные системы электрогенерации, основанной на сжигании ископаемого топлива, и системы распределения электроэнергии. Конечно, этого нельзя сделать мгновенно или даже за короткий промежуток времени, потребуются годы и даже десятилетия упорной работы для достижения результата. А результат для меня – это возможность жить в гармонии с природой и самим собой.

Наша компания уже прошла большой путь в создании революционных «чистых» источников электрической энергетики будущего, но впереди ещё более длинный и тяжёлый путь. Мы его пройдём сами, даже если не будет поддержки от руководства заинтересованных стран, но с политической поддержкой мы можем пройти этот путь значительно быстрее. И это я хочу донести не только до правительства Германии и ЕС, но и других стран.

Мы видим озабоченность политических кругов Германии и ЕС в решении климатических проблем. Так Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу – “Зеленую стратегию” по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере €260 млрд до 2030 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном 11.12.2019 в Брюсселе. Я могу только приветствовать этот шаг, только, конечно, нужно посмотреть, как именно будут распределяться эти деньги.

Вопрос обеспечения человечества источником чистой энергии является основным для предотвращения климатической катастрофы?

Энергия, которой мы пользуемся сегодня, является причиной климатической катастрофы! Всякий раз, когда что-то сжигается, образуется CO2 и другие парниковые газы, которые выбрасывались в атмосферу на протяжении более столетия, что привело к этой ужасной ситуации.

Электрогенерация в том виде, в каком она существует сегодня, в основном работает по принципу сжигания ископаемого топлива. Вода превращается в пар, пар приводит в движение турбины, а те, в свою очередь, электрогенераторы, которые и вырабатывают энергию, электричество, переменный ток, для передачи которого требуются высоковольтные линии электропередач напряжением 380 000 В. Рабочее напряжение бытового потребления составляет 220 V. Однако, если Вы обратите внимание у себя дома на то, как подключены Ваши бытовые приборы и лампочки освещения, то обнаружите, что они подключаются через адаптер, потому что им нужен постоянный ток напряжением несколько вольт. Такие манипуляции с напряжением приводят к колоссальным потерям. По оценкам специалистов, эффективность сети с переменным током составляет 65%, а если в сеть подается ток от солнечных батарей, когда сначала нужно перевести постоянный ток в переменный, а потом через адаптеры электроприборов назад в постоянный, то эффективность сети падает до 56%.

Представляете на сколько можно уменьшить объём вырабатываемой энергии, если увеличить энергоэффективность сети? А ведь это миллионы тон выбрасываемого СО2. Здесь заложен огромный потенциал. Наша технология позволяет создать источники постоянного тока, которые будут размещаться внутри корпуса электроприборов, т.е. маленькая энергия, которая нужна устройству, всегда берется непосредственно из окружающей среды, больше ничего не нужно сжигать, поэтому и нет выбросов.

Проблема в том, что мы уже более 100 лет сжигаем различные виды топлива для получения электроэнергии. На протяжении этих лет это реально прибыльная бизнес-модель. Несколько дней назад саудовская нефтяная компания ARAMCO вышла на биржу. Я хочу сделать прогноз сегодня, через 20-30 лет за сжигание нефти либо будут платить налоги на выбросы, либо сжигание ископаемого топлива будет полностью запрещено. Часть накопленных золотовалютных запасов Саудовской Аравии следовало бы уже сейчас инвестировать в чистое будущее. Поэтому я приглашаю короля Салмана узнать о новейших технологиях. В противном случае наша компания, которая также скоро выходит на биржу, победит этого „динозавра“ менее чем за 20 лет.



Можете кратко описать предлагаемую Вами Neutrinovoltaic технологию?

Neutrinovoltaic технология дает возможность использовать космическое излучение невидимого спектра, которое поступает на Землю равномерно днём и ночью, для дополнительного возбуждения атомов многослойного покрытия нано толщиной.

Техническая новизна и уникальность изобретения заключаются в создании многослойного наноматериала с повышенной величиной колебаний атомов. Пронизывающие рабочую поверхность пластины высокоэнергетические космические нейтрино вызывают дополнительные микровибрации атомов наноматериала. Этого воздействия достаточно для перевода колебаний атомов в резонанс. Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия (высокоэнергетические нейтрино + различные электромагнитные излучения на Земле как природного, так и искусственного происхождения) к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс как явление, заключается в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно восприимчивой к действию этой силы.

Резонанс снимается с металлической фольги, на которую нанесён наноматериал, в виде постоянного электрического тока. Появление резонанса в колебательной системе позволяет получить устойчивый постоянный электрический ток, несмотря на, казалось бы, минимальное внешнее воздействие на колебательную систему наноматериала.

Простота изобретения, отсутствие затрат на техническое обслуживание, компактность нейтринного источника, возможность работы источника как в базовом, так и маневренном режиме – эти свойства нейтринных источников тока гарантируют им широчайшее использование как в индивидуальном, так и промышленном применении, включая использование в электромобилях.

Каким может быть геополитическое значение технологии NEUTRINOVOLTAIC?

Геополитическое значение Neutrinovoltaic технологии не следует недооценивать. Повсеместная доступность электроэнергии означает меньше голода, означает воду, означает свет, означает образование. Ресурсы, к которым мы получаем доступ сегодня, распределяются неравномерно, поэтому в мире возникают геополитические конфликты, и их интенсивность будет увеличиваться по мере исчерпания этих ресурсов в будущем. С помощью нашей технологии мы задействуем самое большое из существующих энергетических полей, энергетическое поле над нами, космическую энергию и, конечно же, солнечную энергию – человечество в настоящее время использует только видимую часть излучения.

Мы используем весь спектр излучения: не только видимый спектр излучения Солнца, но и космическое фоновое излучение, все невидимые лучи света, известные и еще неизвестные также. Недавно было доказано, что нейтрино имеет массу, за это доказательство была присуждена Нобелевская премия по физике в 2015 году, поэтому сегодня мы можем объяснить, почему существует энергия, опираясь на формулу Эйнштейна. Энергия одного отдельного нейтрино очень маленькая, но суммарный поток нейтрино через 1 см2 в секунду поверхности земли составляет 60 млрд. частиц. Наше изобретение заключается в разработке специальных материалов, которые взаимодействуют с этим излучением.

Наша энергия несёт человечеству мир. Благодаря нашим новым технологиям в будущем будет меньше войн за энергоносители, потому что безграничное обеспечение энергией может быть достигнуто с помощью Neutrinovoltaic технологии и доступно каждому в любой точке мира и без сетей, постоянно.

Сейчас ставка делается на расширение солнечной и ветряной генерации электроэнергии. На мой взгляд, эти 2 генерации ввиду нестабильной выработки и зависимостью от погодных условий не могут быть основой будущей генерации, они в настоящее время играют роль дополнительной генерации к существующей сложившейся системе генерации на основе сжигания ископаемого топлива и дальше будут играть эту же роль. Это моё глубокое убеждение.

Я уверен, что предлагаемая нашей компанией Neutrinovoltaic технология окажется тем золотым ключом, который позволит открыть потайную дверь в мир безграничной энергии без выбросов СО2.

Когда можно рассчитывать увидеть вашу технологию в действии в реальной жизни?

Эта технология уже безотказно работает в лабораторных условиях. В настоящее время спроектировано оборудование автоматической линии для нанесения изобретённого нами многослойного покрытия нано толщиной на металлическую фольгу, что позволит изготавливать рабочие элементы в промышленном масштабе. В конце концов, это вопрос капитала, который мы инвестируем в это производство. Я ожидаю, что первые небольшие продукты появятся на рынке в следующем году или через год. Но мы не спешим, мы хотим подготовить все процессы должным образом. В конце концов, создается технология, которая в какой-то момент будет дополнять существующую энергетическую систему, а затем вытеснит эту старую систему электрогенерации и полностью заменит её через несколько десятилетий.

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