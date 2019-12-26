Ксения Бородина не довольна современными ценностями молодежи. Она обеспокоена популярностью цитат о том, что не нужно ни за что бороться и ни за кого держаться.

Ксения Бородина на своей странице в Instagram часто поднимает спорные вопросы о жизни, семье и отношениях, она делится своими мыслями на разные темы. Подписчики с удовольствием вовлекаются в беседу и обсуждают предложенную проблематику. На этот раз звезда завела разговор о современных ценностях. Она считает, что в Сети пропагандируются совсем не правильные посылы о сохранении отношений. Часто можно встретить высказывания о том, что следует отпустить человека, если возникают какие-либо сложности. Ксения Бородина считает эти утверждения неверными. Она призывает молодежь бороться за свое счастье и ценить друг друга. Звезда сделала акцент на том, что речь не идет о случаях, когда в отношениях давно нет любви и уважения, и присутствует насилие.

Подписчики позитивно восприняли эту публикацию. Многие отметили, что соглашаются с каждым словом Бородиной. Также фолловеры оценили видео, которым Ксения Бородина сопроводила свой пост. Они осыпали ведущую множеством комплиментов.

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