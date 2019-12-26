Ученые объяснили красный цвет носа оленя Санта-Клауса Рудольфа с научной точки зрения

Практически все знают, что у Санта-Клауса есть олень по кличке Рудольф, который отличается от других красным цветом носа. Есть ли в этом смысл с научной точки зрения, решили разобраться эксперты и привели несколько аргументов в пользу подобного сценария.

Один из летающих северных оленей Санта-Клауса, Рудольф, к несчастью, имеет красный нос, как следует из названия песни, и из-за этого высмеивается другими оленями. Но то, что изначально было недостатком, спасло день, так как красный нос Рудольфа помогает провести Санту в туманную ночь, гарантируя, что все подарки доставлены до рождественского утра.

История гласит, что красный и пылающий нос Рудольфа стал предметом насмешек в ночь перед Рождеством, а другие северные олени называют его «красным как свекла» и «вдвое большим! вдвое ярче! »согласно оригинальной рукописи Роберта Л. Мэй. Однако наступит рождественская ночь, и светящийся нос Рудольфа поможет Санте пройти через темную, туманную ночь.

Важно понимать, зрение северного оленя на самом деле очень уникально в мире животных. В зимние месяцы северные олени обладают способностью видеть ультрафиолетовый свет, который, по словам Санты, может помочь им во время холодной и неумолимой зимы на Северном полюсе. Однако есть один большой недостаток: синий свет блокируется туманом. Он, в отличие от других, имеет гораздо более короткую длину волны, которая составляет всего около 450 нанометров. С другой стороны, красный свет имеет гораздо большую длину волны, больше на 700 нанометров. Это означает, что свет может легко проходить сквозь туман.

Таким образом, если история когда-либо была правдой, красный нос Рудольфа, безусловно, помог Санта-Клаусу пройти через ту туманную ночь, убедившись, что все подарки были вручены детям, и, по сути, спас Рождество. Вот почему красный нос Рудольфа можно объяснить с научной точки зрения, отметили эксперты.

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