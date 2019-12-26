Мнение: Но Абрамович ведь всё равно богаче!

С небольшим опозданием в Рунет просочилась жидкость для розжига из англоязычного сегмента. Мне в комментарии плеснули эту субстанцию, когда я написал о капиталистической классике — о том, что работать и копить денежки хорошая стратегия, которая подняла наверх на социальном лифте не одно поколение тех самых жителей Запада, которых нам ставят в пример оппозиционеры.

Цитирую скептический комментарий:

https://olegmakarenko.ru/1716887.html?thread=710531479#t710531479

Если бы вы получали зарплату 2 тысячи долларов в час, 8 часов в день, 40 часов в неделю, не платили налогов, и сохраняли каждый цент, и всё это начиная от Рождества Христова, то на сегодняшний день всё равно было бы несколько десятков американцев богаче, чем вы.

Какой во всём этом смысл, если кругом сотни и тысячи людей, которые по щелчку пальца имеют то, ради чего тебе придется горбатиться всю жизнь, отказывая себе во многом, что дает радость в жизни?

Пример, разумеется, вымышленный: люди не живут по две тысячи лет, да и удержаться на работе, где платят по 4 млн долларов в год, на протяжении столь длительного срока не так-то просто. Если какому-то гению это удалось, он, наверное, всё же был достаточно умён, чтобы вложиться ещё в средние века в недвижимость, например, и получить на свои инвестиции очень хороший процент.

Тем не менее с чисто арифметической точки зрения подсчёты верны. Если 2000 долларов умножить на 2000 часов в год да умножить на 2000 тысячи лет, получится около 8 млрд долларов. Меньше, чем имеют сейчас многие сверхбогатые люди.

Главные ошибки начинаются дальше.

1. Сверхбогатый человек не жрёт деньги и не чахнет над ними, он просто управляет какой-то корпорацией или владеет ей. Джефф Безос, — самый богатый человек планеты, — владеет 16% акций корпорации «Амазон». Но с точки зрения общества мало что изменилось бы, если бы эти 16% акций принадлежали бы, скажем, министерству торговли США.

В современной экономике сверхбогатые люди — ровно такие же чиновники, просто с чуть большей степени свободы. Они не обязаны подчиняться приказам Конгресса, а могут вместо этого направлять свои деньги на разные рискованные проекты. Иногда глупые, типа авантюр Илона Маска, но обычно гораздо более продуманные и экономичные, чем государственные.

Я сейчас не пытаюсь сказать, что атлант расправил плечи, и что нам нужно больше миллиардеров. Сверхбогатые люди — не слишком-то здоровое экономическое явление, и сами сверхбогатые люди с этим суждением вполне согласны. Просто нужно чётко отделять ту часть состояния, которую миллиардер «портит», тратя на роскошные яхты, к примеру, от той части состояния, которую миллиардер тратит подобно ответственному чиновнику: инвестирует в бизнес или направляет на умную благотворительность.

2. У человека есть больше экономических стратегий, нежели тратить всю зарплату в день получки или копить пакетики с приправой от доширака в коробке из-под обуви. Альтернатива безудержному потреблению — это не «горбатиться всю жизнь, отказывая себе во многом». Уберите детей от мониторов, сейчас я буду вскрывать страшную правду.

Деда Мороза не существует. Зубная фея не платит за зубы. Реклама врёт. Семья, которые пляшет от радости после покупки новой пароварки, это не настоящая семья — это специально обученные актёры. Пароварку они первый раз в жизни увидели на съёмках, а улыбки они спрячут с лиц немедленно после слова «снято».

Путь разнузданного потребления, — от покупки к покупке, — не приносит ни счастья, ни удовлетворения. Тратить деньги на потребительские удовольствия — всё равно, что чесаться. Чем больше чешешься, тем сильнее зуд, и удовлетворить этот зуд почёсыванием невозможно, сколько бы денег ты в почёсывание ни влил. Единственный способ обрести покой и начать наслаждаться жизнью — перестать чесаться и научиться, наконец, извлекать удовольствие из того, что доступно тебе прямо сейчас.

3. Самоё весёлое — это логика «если не стану миллиардером, ну так тогда и ничего не надо». Её можно продолжить.

— Зачем учить физику, если я всё равно не получу Нобелевскую премию?

— Зачем следить за внешним видом, если мне всё равно уже никогда не будет снова 18 лет?

— Зачем делать зарядку, если я никогда не стану олимпийским чемпионом?

— Зачем нужна своя квартира, если у меня никогда не будет своего дворца?

— Зачем худеть, если я никогда не стану фотомоделью?

— Зачем получать водительские права, если я опоздал в пилоты «Формулы 1»?

— Зачем идти к стоматологу, если у меня уже только 31 зуб?

— Зачем кормить свою таксу, если она никогда не станет лабрадором?

— Зачем учить английский, если я никогда не соберу стадион, как Элвис Пресли?

С философской точки зрения носители этой логики правы. В самом деле: какой в нашей жизни может быть смысл, если мы всё равно никогда не купим яхту длиннее, чем у Романа Абрамовича?

С другой стороны, неужели смысл жизни столь большого числа наших соотечественников заключается в том, чтобы войти в тысячу самых богатых людей планеты и начать покупать роскошные яхты? Если так, мы, пожалуй, должны начать задавать всей системе нашего образования очень неприятные вопросы.

Источник: Место для дискуссий

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