Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека

26.12.2019, 10:58, Разное

В четверг, 26 декабря, в подмосковном городе Орехово-Зуево произошла массовая авария. На 50-м километре трассы Москва – Касимов столкнулись три легковушки и маршрутка.

В результате один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, передает сайт «Подмосковье сегодня».



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Последнее: В четверг, 26 декабря, в подмосковном городе Орехово-Зуево произошла массовая авария. На 50-м километре трассы Москва – Касимов столкнулись три легковушки и маршрутка. В результате один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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