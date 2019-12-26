Названы сроки начала масштабных поставок Су-57 в войска

Масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году, сообщил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Надо ставить на крыло проект МС-21 – мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», – передает РИА «Новости» со ссылкой РБК слова Чмеезова.
Напомним, истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае во вторник во время заводских испытаний после того, как самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Попытки пилота вывести из нее самолет результатов не дали. Летчик успел катапультироваться и остался жив.
Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В четверг, 26 декабря, в подмосковном городе Орехово-Зуево произошла массовая авария. На 50-м километре трассы Москва – Касимов столкнулись три легковушки и маршрутка. В результате один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, передает сайт «Подмосковье сегодня».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Володин предостерег Японию от пересмотров Второй мировой / 15 декабря
- Volvo Trucks получила заказ на поставку 1800 моделей FH / 25 декабря
- «Просто королева»: роскошную Успенскую искупали в море комплиментов / 16 декабря
- Популярное противоопухолевое средство метотрексат оказалось опасным для жизни / 26 ноября
- Гиперкар Bugatti Chiron получил специальное издание / 24 декабря
- Мнение: «Новенький» / 30 ноября
- Мнение: Зачем умер Лужков? / 10 декабря
- «Просто аморально!»: Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы / 10 декабря