Мединский заявил об отставке главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе уйдет в отставку, передает «Интерфакс».

По его словам, совет директоров «Роскино» рекомендовал снять Мцитуридзе с должности 23 декабря.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — объясил Мединский это решение. Он добавил, что это «консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии», которые «просто хотят видеть эту компанию немного другой».

Кто будет новым главой «Роскино» Мединский не сказал. 24 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что заменить Мцитуридзе предлагалось Евгенией Марковой, которая сейчас является директором по связям с индустрии «Экспоконтента» и в этом качестве занимается продвижением российского кино.

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Последнее: Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе уйдет в отставку, передает «Интерфакс». По его словам, совет директоров «Роскино» рекомендовал снять Мцитуридзе с должности 23 декабря. «В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — объясил Мединский это решение. Он добавил, что это «консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии», […]