К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками

Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Об этом пишет «Новая газета».
По данным издания, обыск связан с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.
««Новая газета» всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений. В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», — говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. «Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», — говорится в заявлении «Новой».
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