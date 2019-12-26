Мнение: Сделаем: решение по достройке Северного потока-2 уже найдено

Эх, как чесались у многих кулаки на этой неделе в связи с тактическим поражением России от американцев в вопросе о строительстве газопровода Северный поток-2! Но у нас, у русских как: сначала Нарва, а потом — Полтава. В общем: где наша не пропадала…

Тем не менее, на телеграмм-канале Аслана Нахушева удалось найти самую последнюю, обнадеживающую информацию о выходе из сложившейся неприятной ситуации.

Как всегда, сначала мы надеялись на авось. А вдруг швейцарцы успеют достроить до вступления санкций в силу ? А вдруг удастся уломать законопослушного и трусливого европейского подрядчика закончить укладку?

В результате , несмотря на то, что все кому надо знали о высокой вероятности приостановки проекта, всерьез не готовились к такому варианту развития событий.

И вот теперь — «петух клюнул».

Самый главный начальник лютует так, что посильнее будет, чем когда из Киева 21 февраля 2014 года слился В. Янукович. Напомню, что после этого наступил «Крым».

Сказать, что сейчас в «Газпроме» « все на ушах стоят» — ничего не сказать. Поэтому, у всех причастных ответственных лиц c Наметкина и Краснопресненской набережной Нового Года и Рождества не будет точно.

Особенно бодро и высоко подпрыгивают в дочке «Газпрома» «Межрегионтрубопроводстрое» и «ОСК». Почему «ОСК»? Да потому что этой Госкорпорации поручено сверхсрочно модернизировать нашего единственного трубоукладчика « Академика Черского», а в Корпорации не знают, как это сделать. Только дикой паникой глупостью и полной растерянностью можно объяснить идиотские публичные заявления ее руководителя Алексея Рахманова, дескать , у России нет подходящего трубоукладчика, но «ОСК» может его построить его за четыре года…

В общем, решено действовать по всем возможным направлениям и бросить на это все имеющиеся в распоряжении ресурсы. Почти как после сообщения Г. Трумэна Сталину в Потсдаме об успешном испытании ядерной бомбы.

В Правительстве создана специальная межведомственная рабочая группа под руководством Д. Козака, которая будет управлять достройкой проекта с российской стороны.

После переформатирования логистической схемы в «обеспечении», «Фортуна» начнет класть трубу на померанском мелководье со стороны Германии до глубины 20 метров. Это на обоих ветках около 35 километров из оставшихся 130. Скорость 1 км/сутки. Ограничение по прокладке море- 2 балла. Сила ветра не больше 8 м/с. Работы планируют начать 10-15 января, если погода позволит.

Одновременно начато создание уникального производственного комплекса по подводной роботизированной сварке в воздушной каверне. Предварительный срок начала работ 15 февраля. Все необходимое оборудование и технологии имеются. Есть проблема в кадрах. За месяц надо сформировать коллектив из 200-300 уникальных водолазов — сварщиков.

Сложнее всего с «Академиком Черским». Работы по его модернизации под балтийскую кладку небольшие по объему , но достаточно сложные конструкционно. Как и где их проводить решается прямо сейчас. Но рассчитывают их закончить к 10-15 февраля. После этого трубоукладчик пойдет по Северному пути на Балтику. Для этого уже выделен атомный ледокол сопровождения. Трубоукладчик закончит тот объем, который не успеют сделать «Фортуна» и водолазы. Его скорость работ при благоприятных условиях 3-3,5 км. На завершение работ на подводной части ему скорее всего понадобиться еще 30- 40 суток.

Таким образом, если планы сбудутся, подводную часть проложат к маю. Дальше пуско-наладочные работы, заполнение техническим газом и прочее. Оптимистический срок коммерческого пуска – июль-август 2020 года.

Все участвующие юридические с российской стороны, будут выкуплены российским государством и оформлены в один ФГУП. Скорее всего, будет прикуплено и несколько иностранных компаний, в основном немецких, которые сейчас участвуют в строительстве.

Есть еще одна реальная чудо-возможность все это закончить максимально быстро и не тратить огромные ресурсы и усилия на все вышесказанное, но о нем говорить не буду, чтобы невольно не помешать её возможному воплощению в жизнь.

Оптимисты, надеющиеся, что «Allseas» вернется, должны успокоиться и понапрасну не переживать. Они ушли навсегда.

Реально, очень могли бы помочь китайцы, но они уже отказались . У Пекина заключение «Great Deal» на носу, «Северный Поток-2» не их война.

Немецкая сторона официально уведомила Москву, что несмотря на полную поддержку строительства СП-2 и осуждение американских санкций, Берлин не готов реально противодействовать американцам и в первую очередь вводить заградительные пошлины на американский СПГ. Источник

В общем, как всегда, у швейцарцев и немцев кишка тонка пилить против пиндосов. Опять нам отдуваться и мир спасать. Но нам — не впервой. Прорвемся…

Источник: Конт

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