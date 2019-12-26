Автоновости: Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО

Вялотекущий конфликт по поводу того, нужно ли водителю иметь с собой распечатку электронного полиса «обязательной автогражданки», разрешится уже 2 января. В МВД все же сняли проблему при помощи поправок в ПДД.

Закон об ОСАГО с мая нынешнего года не предусматривает необходимости возить с собой бумажную копию полиса, если договор был заключен при помощи электронных средств связи. В этом случае водителю по требованию инспектора ГИБДД достаточно предъявить полис на экране смартфона.

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Однако в Правилах дорожного движения требование наличия распечатки все же присутствовало, а это обстоятельство провоцировало конфликты на дорогах. Водители, руководствовавшиеся нормами закона, порой подвергались штрафам за отсутствие на борту полиса ОСАГО, хотя на самом деле он существовал.

В конфликт однажды вмешался даже Верховный суд, который отметил, что российские ПДД устанавливаются постановлением правительства, а нормы ОСАГО имеют статус закона, и при "конфликте интересов" руководствоваться необходимо именно законом. Однако на ГИБДД это заявление особого действия не произвело.

Ситуация будет исчерпана уже в начале 2020 года. 2 января должно вступить в силу постановление правительства, разработанное в МВД, которое вносит требуемые поправки в текст Правил дорожного движения. Соответственно, иметь при себе распечатку электронного полиса окончательно станет необязательно.

Между тем, е-ОСАГО набирает в России обороты. По данным РСА, доля электронных полисов в 2019 году составила почти половину всех заключенных договоров – чуть более 45%. Утверждается, что бумажные полисы сохраняют свои позиции только благодаря корпоративным клиентам, которые предпочитают традиционные способы оформления страховых договоров.

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Последнее: Вялотекущий конфликт по поводу того, нужно ли водителю иметь с собой распечатку электронного полиса «обязательной автогражданки», разрешится уже 2 января. В МВД все же сняли проблему при помощи поправок в ПДД. Закон об ОСАГО с мая нынешнего года не предусматривает необходимости возить с собой бумажную копию полиса, если договор был заключен при помощи электронных средств […]