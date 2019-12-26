Эвелину Бледанс застукали в компании молодого мачо

26.12.2019, 10:51, Разное

Так, светская львица сама спровоцировала слухи о зарождении отношений. Накануне она предстала в компании молодого человека.

Им оказался телеведущий и актер Артем Данин. На снимке, который Эвелина опубликовала на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм», они стоят, тесно прижавшись к друг другу. В руках у Бледанс сразу несколько роскошных букетов цветов.

«Мой прекрасный Принц, с днем рождения! @artemdanin – все самое лучшее тебе!», – подписала фото артистка.

Поклонники тут же заподозрили неладное. Многие предположили, что звезд связывают далеко не дружеские отношения. Некоторые обрадовались от мысли, что Бледанс, наконец, обрела свое счастье. «Поздравляю вас, Эвелина! Хорош Принц! А Вы еще прекрасней!»,»От всей души рада за вас! Спасибо, что поделились с нами своим счастьем. Пусть ваш союз принесет радость, любви вам и женского счастья!», – писали фанаты.

«Красивый парень, красивая Эвелина, прям отлично смотритесь!», – отметил фолловер.

Другая часть аудитории скептически отнеслась к выбору светской львицы, сообщает Пятый канал. «Это ее альфонс», «Это называется – на те же грабли…», – сетовали критики.



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Последнее: Так, светская львица сама спровоцировала слухи о зарождении отношений. Накануне она предстала в компании молодого человека. Им оказался телеведущий и актер Артем Данин. На снимке, который Эвелина опубликовала на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм», они стоят, тесно прижавшись к друг другу. В руках у Бледанс сразу несколько роскошных букетов цветов. «Мой прекрасный Принц, с […]

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