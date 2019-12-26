Украинский политик закатил истерику в прямом эфире

26.12.2019, 10:51, Разное

Эмоции в студии программы «60 минут» накалились во время обсуждения военного конфликта в Донбассе. Евгений Попов попытался объяснить Гордею Беглову, что тому стоит приберечь эмоциональные выступления до тех пор, пока он лично ни побывает в зоне боевых действий. Тот не нашел аргументов, чтобы возразить, поэтому предъявил претензии к тону ведущего, а затем и просто покинул съемочную площадку во время прямого эфира.

«Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на «пиццу». И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», – цитирует телеканал «360» Евгения Попова. Во время съемок же он пристыдил украинского политика за то, что тот бездействовал, когда украинцы начали гражданскую войну. «Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных», – призвал ведущий своего гостя к спокойствию.



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