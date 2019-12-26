В Бурятии в рамках нацпроекта открылись два 3D-кинотеатра

В Бурятии в рамках национального проекта «Культура» ДК имени Вагжанова и «Авиатор», которые ранее выиграли гранты по 4 млн рублей в конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах, открыли современные муниципальные 3D-кинотеатры.

«В 2019 году у нас в республике девять учреждений культуры получили гранты. В Улан-Удэ много кинотеатров, но я уверен, данный кинотеатр будет всегда востребован. Желаю всем приятных просмотров!», – сообщил замминистра культуры Бурятии Леонид Будаев, сообщается на официальном портале республики.

Отмечается, что в двух поселках проживают более 20 тыс. человек, которым раньше приходилось ездить в кино в центр города.

Кроме того, благодаря современному 3D-оборудованию жителям теперь станут доступны все кинопремьеры в формате 3D и 2D, а стоимость билетов для детей составит 120 рублей, для взрослых – 150 рублей.

Также кинотеатры оснащены тремя комплектами для тифлокомментирования для незрячих и слабовидящих людей, или людей с одновременным нарушением зрения и слуха, использующим слуховые аппараты.

«Сегодня знаковое событие – мы открываем первый муниципальный кинотеатр в городе Улан-Удэ. Мы видим обновленный кинозал, новейшее оборудование. Кинотеатры должны иметь свое имя. И в середине декабря было проведено народное голосование. К каждому народному кинозалу было присвоено свое имя: в ДК имени Вагжанова – «Современник», а в ДК «Авиатор» – «Седьмое небо». Я уверен, что муниципальные кинозалы, как в старые добрые времена станут любимым местом семейного отдыха, тем местом, где будут кипеть только положительные эмоции», – сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» в забайкальском селе отремонтировали дом культуры.

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