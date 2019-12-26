Тарифы ЖКХ в 2020 году повысят на 4%

Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям.

В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. В связи с этим правительство устанавливает тарифный порог, который субъекты не могут превысить. В 2020 году это будет примерно 4%. При этом правительство определяет для субъектов России порог, который нельзя превышать. Речь идет о ценах на газ, электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Рост по разным видам коммунальных услуг может быть разным, но в целом должен оставаться в пределах индекса.

Этот индекс для каждого субъекта РФ — свой. Наиболее высок он в Чеченской Республики — 6,5%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1% и Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%. Самый низкий в Ненецком автономном округе — 2,4%. В большей части страны показатель составляет 3,6−4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Такая разница в величине индекса объясняется местными особенностями. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, разница индексов объясняется нуждами регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. В то же время эксперты считают, что решить подобные трудности за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается. Лучшим выходом специалисты считают разрешение субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.

Сдерживание роста тарифов вызвано невысоким уровнем жизни россиян. По данным директора по развитию Professional FM Александра Устинова, 70% расходов социально незащищенных групп населения составляет потребительская корзина.

«Если остаток будет занимать плата за ЖКУ, это будет критично с точки зрения жизненных условий», ––обратил внимание специалист.

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Последнее: Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. […]