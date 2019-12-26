Путин пожаловался на недосып, но все равно выиграл

Президент сказал, что в последнее время ему удается поспать только 4-5 часов.

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги рассказал, что в последнее время не высыпается, так как спит всего по 4–5 часов.

Видео с «признанием» главы государства выложил с утра пораньше журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в соцсети.

Товарищеская игра состоялась 25 декабря на Красной площади. В команде вместе с президентом России играли глава Минобороны Сергей Шойгу, знаменитые хоккеисты Павел Буре, Сергей Федоров и другие. Против них на льду выступили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин.

Команда Путина выиграла со счетом 8:5, причем, несколько шайб забросил Владимир Владимирович. В перерывы между периодами российский лидер пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки.

Телеканал «Россия 24» опубликовал момент разговора Путина с Тимченко. Бизнесмен отметил, что президент много работает и устает.

«Мало спал — четыре пять часов. Маловато», — сказал Путин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. […]