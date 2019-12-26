Общество: Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас.

Феминисток очень часто критикуют и часто – за дело, благо, как и в любом околополитическом движении, среди них есть свои радикалы и фанатики, которые в силу яркости и провокационности заметнее всех остальных. Меж тем так называемые радфемки – это еще не все феминистки и совсем не та форма феминизма, у которой есть шансы на доминирование.

Заявленные цели радфемок чаще всего подразумевают сегрегацию (либо мужчин, либо от мужчин) и/или лишение мужчин не только привилегий, но и прав – в рамках компенсации женщинам. То есть если в исламском праве свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины, то должно стать не поровну, а наоборот – два свидетеля идут по цене свидетельницы. По мнению радфемок, без обратного перекоса патриархат обуздать не удастся.

Но если брать более умеренные и более жизнеспособные разновидности феминизма, то деятельность его активисток зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целом.

Экономическая польза

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что главным помощником движения феминисток стали мировые войны, разразившиеся уже в индустриальную эпоху. Из-за ухода десятков миллионов мужчин на фронт десятки миллионов женщин впервые отошли от роли «хранительницы домашнего очага» и заняли опустевшие места на производстве, принося фронту и тылу – продукцию, а в семью – деньги (в том числе для покупки этой продукции).

После войны отката назад не случилось – всего за несколько лет женщины освоили десятки профессий, к которым их прежде не допускали, общество стало воспринимать это, как норму, а мировая экономика совершила мощнейший рывок за счет новых рабочих рук и увеличения спроса – потребительского бума.

В СССР процессы были похожие, но начались раньше – государство выгоняло женщин с кухонь ради индустриализации. В Азии японское и корейское экономическое чудо стали возможны в том числе благодаря отходу от патриархальных устоев и присоединению женщин к рынку труда. Сейчас тот же путь проходят некоторые мусульманские страны, правительство которых осознало – жизнь по Корану, когда один муж обеспечивает четырех сидящих дома жен, негативно влияет на рост ВВП.

Но даже на Западе до сих пор существует ряд профессий, которые воспринимаются как чисто мужские, хотя не обязаны являться таковыми. В том числе речь идет о дефицитных специальностях, нехватка профессионалов в которых отрицательно влияет на экономику в целом. Горячий пример – пилоты гражданской авиации. Возможно, если бы государству вовремя удалось пробудить интерес россиянок к этой профессии, не пришлось бы аврально нанимать летчиков в еще менее благополучных странах.

Все это – макроэкономическая польза от феминизма. Есть еще и микроэкономическая. В данном случае имеется в виду доход конкретной семьи – ячейки общества. При достижении женщинами равных с мужчинами возможностей для движения по карьерной лестнице и равной оплаты труда богаче становится семья в целом.

Как ни парадоксально, подтверждением такой зависимости являются гей-семьи – как правило, в западных обществах они более зажиточны, чем традиционные. «Секрет успеха» прост: две зарплаты, а дети – редкость.

Увы, увеличение экономической активности женщин негативно влияет на уровень воспроизводства – в сторону его понижения. Однако этот тот случай, когда негативные эффекты могут и должны купироваться за счет расширения рынка услуг. Детские сады и ясли возникли именно потому, что женщины стали «ходить на службу».

Социальная польза

Одна из задач феминизма – борьба с гендерными стереотипами, будь то описанное выше деление на «мужские» и «женские» профессии, или нормативное поведение. Пример такового: «мальчики должны играть в машинки, девочки должны играть в куклы».

Феминистки чаще говорят об этом в контексте «мужских привилегий» – патриархальное общество якобы специально навязывает женщинам менее выгодную модель поведения. В реальности эта неформальная система ограничивает не только женщин, но и самих мужчин. Далеко не всегда это идет им во благо.

Отказ от традиционного подхода в пользу свободного выбора позволяет обществу раскрепоститься психологически и выявляет в нем новые таланты. И речь в данном случае идет уже не о рынке труда, а о возможности каждого конкретного человека раскрыться наилучшим для него способом.

Если бы популярная в советские годы установка «готовить – женское дело» стала бы всеобщей, мир лишился бы огромного количества талантливых поваров-мужчин, которые выбрали бы для себя менее подходящее занятие: работу не «по сердцу», а «по нормативу». В итоге их жизнь была бы менее счастливой.

Другим важным источником «гормонов счастья» (эндорфина, дофамина, окситоцина) для мужчин является радость отцовства, институт которого в России переживает сейчас серьезный кризис. Мужчина, отказавшийся от традиционной карьеры и взявший на себя «женскую» роль домохозяина и воспитателя, может в итоге прожить более гармоничную и насыщенную жизнь, чем если бы посвятил ее заводу или офису.

В РФ подобная линия поведения еще недавно казалась чем-то экзотическим и почти позорным, а в странах Скандинавии она уже не один десяток лет является общим местом.

Если исходить из апокалиптических прогнозов ультимативных сторонников привычного гендерного распределения, обмен ролями грозит вырождением общества, страны и нации. В реальности рождаемость в Северной Европе выше, чем в Западной, а семьи крепче, чем, например, в России. «Вырождаться» шведы и норвежцы отнюдь не собираются.

Обращает на себя внимание и то, что в их обществах – с точки зрения феминисток не идеальных, но близких к таковым – значительно меньше разница между мужчинами и женщинами в таких показателях, как ранняя смертность и средняя продолжительность жизни. Разумеется, свою роль в этом сыграл высокий уровень социальной защищенности, но отказ от традиционного гендерного деления тоже внес свою лепту.

Дело в том, что «мужская модель поведения» нередко ведет не только к быстрой изнашиваемости организма (за счет, например, карьерного стресса и следования установкам типа «мальчики не плачут»), но и к тем самым преждевременным смертям.

Грубо говоря, чем реже люди доказывают друг другу, кто тут «настоящий мужик», тем меньше драк, автомобильных аварий (по статистике мужчины за рулем рискуют чаще) и прочих «прыжков с крыши» со смертельным исходом. То есть отказ от строгого соответствия патриархальному образу в прямом смысле спасает мужчинам жизни – они перестают делать опасные глупости.

Причем под глупостями тут понимаются именно глупости, а не подвиги с самопожертвованием. Как показывает практика, на такие подвиги при необходимости идут вне зависимости от пола и возраста, наглядным примером чему является партизанское движение и Великая Отечественная война.

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