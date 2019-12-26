ГСЧС: Более 40 тыс. абонентов остались без воды в Луганской области, 5 тыс. – без отопления

46 тыс. абонентов остались без централизованного водоснабжения в Луганской области, сообщает 26 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7.00 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций «Лисичанскводоканала», без централизованного водоснабжения остаются частично населенные пункты Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)», – сказано в сообщении.

Также 25 декабря в связи с недостаточным количеством воды в системе была приостановлена работа одной котельной в Лисичанске, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения.

Температура воздуха +3 °C, отмечают в ГСЧС. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей «Лисичанскводоканала» погасить долги. Местное издание «В час пик» пишет, что в течение 2019 года водоканал перечислил в счет долгов за электроэнергию более 6 млн грн, «Луганское энергетическое объединение» отвергает информацию о полученных деньгах и требует еще 1,8 млн грн.

Это уже третий случай прекращения подачи воды «Лисичанскводоканалом» в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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