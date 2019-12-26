Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде

26.12.2019, 10:37, Разное

Звезда «Инстаграм» является многодетной мамой. На данный момент у нее три ребенка. Малыш появился на свет дома, как и второй ребенок Софии, однако в этот раз знаменитость решила заснять процесс родов на видео.

В кадре София сидит в большом надувном бассейне с водой. Рядом с ней ее супруг Дмитрий, который во время родов делал массаж возлюбленной. Как сообщает Life.ru, уже после Стужук отметила, что без помощи мужа ей было бы очень тяжело.



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Последнее: Знаменитость регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, начиная с рассказов о семье и заканчивая повестями о собственном здоровье. Так супруга бывшего футболиста отметила, что если первая беременность далась ей относительно легко, то во время второй ощущения совсем иные. «Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних […]

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