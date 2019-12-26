Абсолютный рекорд РФ по буксировке железнодорожного состава установлен в Крыму

26.12.2019, 10:37, Новости дня

Крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области Михаил Иванов установили рекорд РФ по буксировке железнодорожного состава, протащив вагоны общим весом более 1 тыс. тонн на расстояние более девяти метров.

Рекорд был установлен на железнодорожном вокзале Симферополя и приурочен к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Подготовка заняла около пяти месяцев. Рекорд удалось установить со второй попытки.

«Рекорд официально зафиксирован. Железнодорожный состав общим весом 1 тыс. 80 тонн спортсмены протянули на расстояние 9 метров 10 сантиметров. На данный момент это является абсолютным рекордом России», – передает РИА «Новости» слова представителя Ассоциации российских силачей, инспектора по регистрации рекордов Василия Грищенко.

По его словам, достижение будет внесено в книгу Рекордов России.

«Мы также будем лоббировать вопрос, чтобы рекорд был признан мировым и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, потому что таких попыток в мире еще не было», – подчеркнул Грищенко.

Напомним, в понедельник прошло торжественное открытие с участием президента страны Владимира Путина железнодорожной части Крымского моста.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Знаменитость регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, начиная с рассказов о семье и заканчивая повестями о собственном здоровье. Так супруга бывшего футболиста отметила, что если первая беременность далась ей относительно легко, то во время второй ощущения совсем иные. «Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика