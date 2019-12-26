Эксплуатант российских космодромов подал иск к Центру Хруничева на 754 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» о взыскании более 754 млн рублей с АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», производителя ракет «Протон» и «Ангара».
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 декабря, к производству он пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, 14 ноября Арбитражный суд Москвы взыскал более 1,6 млрд рублей с Центра имени Хруничева по иску ракетно-космического предприятия «Протон – Пермские моторы».
В июне Роскосмос отсудил у Центра Хруничева за аварию «Протона» 3,2 млрд рублей.
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