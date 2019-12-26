Мнение: Омерзительный извращенец

26.12.2019, 10:35, Разное

По подозрению в педофилии арестован Игорь Толстошеин — организатор военно-патриотических игр для молодёжи «Заря».

12-летняя школьница завела блог в Интернете, где и познакомилась вот с этой 47-летней свиньёй.


Фото: Соцсети

Переписка длилась год. Свинья развёл девочку на то, чтобы та присылала ему интимные снимки, и уговорил её сбежать из дома.

Будучи женатым мужиком, отцом 2 детей, Толстошеин снял квартиру, где 3 дня и измывался над ребёнком.

Следствие, подозревает, что 12-летняя москвичка была не единственной жертвой жирной скотины. В Интернете тот знакомился с другими детьми и даже ездил к одной 9-летней девочке в Беларусь.

Я зашла в Фейсбук к этому уроду. Знаете, что меня поразило? В друзьях у Толстошеина — 2420 человек.

Неужели никто из них не заметил, что этот задрот имеет явные отклонения? Вот прям явные!


Фото: Соцсети

Старая, жирная скотина наряжается в камуфляж, бегает по полю с пластмассовыми или какими там пистолетиками и постит фотографии котёнка на очень молодой девичьей груди с подписью «Найди киску».


Фото: Соцсети

Что — ни у кого из «друзей» в башке не кликнуло, что этот омерзительный чмошник — извращенец?

Самое страшное, что этого задрота ещё кто-то пустил организовывать выездные военно-патриотические мероприятия для подростков.


Фото: Соцсети

Я считаю, что прокуратора должна проверить всех организаторов и взрослых участников игр «Заря.

Что именно они там творят под лозунгом развития патриотизма среди молодёжи? Мне, правда, интересно. А вам?

Может, для этих дядей, любящих вырядиться в камуфляж и поиграть в войнушку с детьми, постить и «лайкать» котят на фоне юных сосков — в порядке вещей?

Мерзко. Страшно. Противно.

Очень надеюсь, что посадят.

Источник: Лена Миро



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