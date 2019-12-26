Subaru представит на автосалоне в Токио «заряженный» универсал Levorg STI Sport

26.12.2019, 10:30, Разное

Японская автомобилестроительная компания Subaru в рамках автосалона в Токио представит «заряженный» вариант своего универсала Levorg от подразделения STI. Машина получила к названию приставку Sport.
На данный момент о подготавливаемой к презентации новинке информации мало. Известно, что она окажется спортивной версией компактного универсала бренда с агрессивным внешним дизайном экстерьера. Со слов представителей пресс-службы Subaru следует, что в модели будут сочетаться передовые технологии компании. Транспортное средство получит наддувный «оппозитник» объёмом в 1,8 литра, системный набор EyeSight для помощи водителю. Отличаться новинка от существующей модели будет, помимо внешнего вида, отсутствием варианта авто с механической трансмиссией.

Subaru Levorg STI Sport представят наряду с концептом BRZ STI Sport этой же компании. Автосалон в Токио стартует 10 января 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. «Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», – приводит официальное сообщение «Москва 24». В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предотвратить болезнь поможет вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, россиянам […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика