Subaru представит на автосалоне в Токио «заряженный» универсал Levorg STI Sport

Японская автомобилестроительная компания Subaru в рамках автосалона в Токио представит «заряженный» вариант своего универсала Levorg от подразделения STI. Машина получила к названию приставку Sport.

На данный момент о подготавливаемой к презентации новинке информации мало. Известно, что она окажется спортивной версией компактного универсала бренда с агрессивным внешним дизайном экстерьера. Со слов представителей пресс-службы Subaru следует, что в модели будут сочетаться передовые технологии компании. Транспортное средство получит наддувный «оппозитник» объёмом в 1,8 литра, системный набор EyeSight для помощи водителю. Отличаться новинка от существующей модели будет, помимо внешнего вида, отсутствием варианта авто с механической трансмиссией.

Subaru Levorg STI Sport представят наряду с концептом BRZ STI Sport этой же компании. Автосалон в Токио стартует 10 января 2020 года.

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