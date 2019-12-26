Подозреваемый в насилии над дочерью отец из Гатчины признал вину только в хранении оружия

26.12.2019, 10:30, Новости дня

Следователи в Ленобласти предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия. Свою вину он признал частично, сообщили в Следственном управлении СК по региону.

«Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования – нет», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Кроме того, жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что видели мужчину в образе Николая II.

Сам Бовт заявил, что он невиновен, суд арестовал его на два месяца.

Также стало известно, что старших детей из больницы заберет тетя, а младшие пока останутся на обследовании.



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