Подозреваемый в насилии над дочерью отец из Гатчины признал вину только в хранении оружия

Следователи в Ленобласти предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия. Свою вину он признал частично, сообщили в Следственном управлении СК по региону.
«Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования – нет», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.
Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.
Кроме того, жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что видели мужчину в образе Николая II.
Сам Бовт заявил, что он невиновен, суд арестовал его на два месяца.
Также стало известно, что старших детей из больницы заберет тетя, а младшие пока останутся на обследовании.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. «Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», – приводит официальное сообщение «Москва 24». В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предотвратить болезнь поможет вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, россиянам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Застрявший в туалете сын Сафронова взорвался после насмешек / 27 ноября
- Мнение: Продолжаем разбирать газовый контракт с Украиной и выплату 3 млрд долларов. DER ZRADA / 22 декабря
- «Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед / 20 декабря
- Прерванный поток / 23 декабря
- «Должны ли мы верить Путину?»: Садальский обрушился на власти РФ из-за перестрелки в Москве / 23 декабря
- Мнение: Выпуск Космоновостей № 30/ Корабль Starliner. Не долетел. / 21 декабря
- Риту Ора заподозрили в романе с сыном Джуда Лоу / 6 декабря
- Варум откровенно о семье с Агутиным: Нет счастья – нет смысла / 27 ноября