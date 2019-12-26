Стало известно о помолвке звезды фильма «Сумерки»

Зарубежные СМИ сообщили о помолвке актера Роберта Паттинсона и модели Сьюки Уотерхаус. Исполнитель роли Эдварда Каллена в фильме «Сумерки» сделает предложение возлюбленной во время рождественских каникул, передает таблоид DailyMail со ссылкой на друзей пары.

Напомним, с 2009 года Роберт Паттинсон встречался с коллегой Кристен Стюарт. В 2012 году появилась информация об измене актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом. Через два года актер закрутил роман с певицей FKA twigs. Влюбленные разорвали отношения в 2017 году.

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