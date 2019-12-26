Ученые: Кофеин помогает контролировать увеличение веса и уровень холестерина

Чашка кофе или чая может принести гораздо больше пользы, чем просто помочь преодолеть инерцию раннего утреннего сна. Исследование, проведенное в Университете Иллинойса, доказало пользу запаха свежей горячей чашки чаю для всех любителей кофеина, его потребление может потенциально контролировать увеличение веса и уровень холестерина, притупляя эффекты диеты с высоким содержанием сахара и жиров.

Исследование проводилось на крысах, которые питались относительно нездоровой пищей в течение четырех недель подряд, состоящей из 40-45 процентов углеводов и всего 15 процентов белка. В сочетании с этим крысам вводили чай, содержащий фитохимические вещества, флавоноиды и аминокислоты. Дозировка кофеина составляла от 65 до 135 мг на порцию. Крысам также давали дополнительные источники кофеина. Окончательный результат этого эксперимента показал, что крысы, которым вводили кофеин, сбросили значительное количество жира в организме. Поглощение жира снизилось на 22 процента, а прибавка в весе замедлилась на 16 процентов.

«Потребление кофеина из чая или других источников смягчало негативное влияние диеты с высоким содержанием жира и сахарозы на тело из-за модуляции определенных липогенных ферментов как в жировой ткани, так и в печени», — сказала Эльвира Гонсалес. де Мехия, который является соавтором этого исследования.

В дальнейшем нужно провести дополнительные исследования с участием добровольцев, отметили научные работники, чтобы лучше понять процессы влияния кофеина на организм.

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