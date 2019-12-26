«Я старый ворчливый озлобленный»: отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах

Боярский признается, что со времен фильма «Д’Артаньян и три

мушкетера» очень изменился. Если раньше он был весельчаком и балагуром, то

сегодня стал строгим и консервативным.

«Радости всегда на протяжении жизни одни и те же. А раздражений

прибавилось. Я старый ворчливый озлобленный. И не воспринимаю современный мир

никоим образом. Я консерватор. Несмотря на то, что мне казалось, что я самый

передовой, волосатый, музыкальный, спортивный и не терпящий ничего прошлого.

Теперь я с ужасом думаю, зачем я это делал? И мне жалко то, что мы потеряли», —

поделился Михаил Боярский.

Сегодня круг общения актера очень ограничен. Знаменитость

старается дружить только с коллегами по цеху своего возраста. Ровесники

Михаилу Сергеевичу понятнее. Главный мушкетер советского кино не воспринимает

современность, его удивляет появление нескольких гендеров.

«Черти что. Кто вышел на сцену? Какого он пола? Мне эти

проблемы решать неинтересно», – рассуждает Михаил Боярский.

Знаменитость не понимает молодежь и то, как она знакомится в

Интернете. Михаил Сергеевич допускает, что он не прав в своих суждениях. Мир

движется вперед и тормозить его бессмысленно. Себя же актер сравнил с ракушкой,

которая постепенно закрывается.

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 26 Янв 2019 в 4:02 PST

Юбилей Михаил Боярский скорее всего отпразднует дома. У

артиста большая семья, все будут поздравлять. По словам сына знаменитости, Сергея,

обычно торжества в их доме проходят просто и быстро.

«Обычно в день рождения папы мы в лучшем случае приезжаем к

нему в полночь. Поздравляем, говорим тост. Это все длится минут 20. Но в этом

году уговорили его на праздник. После премьеры у него будет небольшой банкет с

актерами, коллегами, друзьями», – цитирует Сергея Боярского сайт

«Комсомольская правда».

Также наследник главного мушкетера советского кино отметил,

что тот равнодушен к подаркам. Михаил Боярский больше любит дарить презенты,

чем получать их. Актер будет рад любому вниманию. «Я готовлю ему сюрприз для

дачи. А внуки ограничатся рукодельными поздравлениями», – отметил Сергей.

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