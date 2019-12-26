Феминистка раскритиковала Водонаеву за презрение к многодетным семьям

«Не дело Водонаевой, сколько детей решила родить конкретная женщина в России. Это вообще не должно быть предметом общественного обсуждения», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала слова телеведущей Алены Водонаевой о том, что та презирает многодетные семьи.

«В ее словах есть рациональное зерно, завернутое в совершенно отвратительную обертку. Если женщина хочет рожать детей – мы все и государство, в первую очередь, должны ей помочь и посодействовать. Поддержать ее финансово, и материально, и социально», – сказала вице-президент Фонда Открытой новой демократии, феминистка Анна Федорова.

Другое дело, добавила собеседница, нужно воспитывать в людях осознанность, чтобы не получались нежеланные беременности. «Очень часто женщина оказывается беременной, потому что даже в 2019 году люди не понимают, как нужно предохраняться. Такие ситуации могут человеку жизнь сломать, когда не на что воспитывать ребенка», – отметила она.

«Но говорить, что мы живем в нищей и жадной стране, и рожает у нас, в основном, необразованное быдло – это свинство. Это свойственно для определенной части внезапно разбогатевших людей, которым начинает казаться, что все вокруг хуже, чем они сами», – заключила Федорова.

В то же время председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отказалась комментировать газете ВЗГЛЯД высказывания Алены Водонаевой, подчеркнув, что «не хочет говорить про ненормальных людей».

Ранее Водонаева в своем Instargam написала, что презирает российские многодетные семьи.

«В РФ рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в РФ – это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники», – отметила она.

Напомним, в октябре 2018 года на встрече с детьми и подростками в Кировграде Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.





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