Пугачева и Галкин снялись в новогоднем фильме Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой «Поездатый Новый год».

Пугачева сообщила в Instagram, что Ивлеева сняла «веселый и легкий» фильм «Поездатый Новый год», который уже опубликован на YouTube.

По сюжету Ивлеева, Галкин и блогер Киевстонер, которые играют обычных людей, оказываются в одном вагоне электрички. В новогоднюю ночь каждый из них загадывает желание, которое в итоге исполняется. Например, герой Галкина попадает в замок за праздничный стол со знаменитостями, а его супругой оказывается Пугачева.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 25 Дек 2019 в 5:26 PST

Кроме того, в фильме появляются Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев и другие.

Ранее сообщалось, что Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте.

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