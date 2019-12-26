Пугачева и Галкин снялись в новогоднем фильме Ивлеевой

26.12.2019, 10:26, Новости дня

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой «Поездатый Новый год».

Пугачева сообщила в Instagram, что Ивлеева сняла «веселый и легкий» фильм «Поездатый Новый год», который уже опубликован на YouTube.

По сюжету Ивлеева, Галкин и блогер Киевстонер, которые играют обычных людей, оказываются в одном вагоне электрички. В новогоднюю ночь каждый из них загадывает желание, которое в итоге исполняется. Например, герой Галкина попадает в замок за праздничный стол со знаменитостями, а его супругой оказывается Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 25 Дек 2019 в 5:26 PST

Кроме того, в фильме появляются Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев и другие.

Ранее сообщалось, что Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Критическая масса украинизации Депутат от партии «Слуга Народа» Устенко заявил, что отпадение Крыма произошло потому, что был отменен языковой закон Колесниченко-Кивалова. "Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика