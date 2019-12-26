В Казахстане вводят программу «многократная виза для семьи в обмен на инвестиции»

Стоимость «инвестиционной визы» будет начинаться с $60 тысяч, но инвестор должен будет пройти проверку на благонадежность
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Последнее: В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. «Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», – приводит официальное сообщение «Москва 24». В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предотвратить болезнь поможет вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, россиянам […]
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