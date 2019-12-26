Потанин и Тимченко вошли в пятерку наиболее разбогатевших за год российских бизнесменов

Журнал Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров. Совокупно их состояния за год увеличились более чем на $27 млрд.

Первое место в годовом рейтинге прироста капитала занял совладелец «Норникеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Ему, по данным издания, в уходящем году удалось прибавить к своему богатству $7,8 млрд и увеличить свое состояние на треть, до $23,8 млрд.

Forbes объясняет прирост в первую очередь тем, что индонезийские горнодобывающие компании по добыче никеля договорились прекратить экспорт никелевой руды: изначально запрет планировалось ввести с января 2022 года, но затем срок передвинули на 2020 год. Благодаря этому в конце октября акции «Норникеля» превысили исторический максимум цены. Кроме того, в 2019 году суд Лондона отклонил иск бывшей жены Потанина Натальи, который касался раздела имущества миллиардера. Бывшая жена олигарха требовала от него 5,76 млрд фунтов стерлингов ($7,38 млрд).

В пятерку наиболее разбогатевших россия также вошли:

председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон (состояние выросло на $5,9 млрд),

президент и сооснователь ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — он прибавил $5,3 млрд.,

акционер НОВАТЭКа, «Сибура» и «Стройтрансгаза», а также близкий друг Путина Геннадий Тимченко: прибавил $4,1 млрд.

председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов: прибавил $3,8 млрд.

Тимченко и его компании в 2014 году попали в санкционный список США в связи с аннексией Крыма и участием России в конфликте в Восточной Украине. Однако это не помешало ему наращивать свое состояние и после того, как санкции вступили в силу.

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