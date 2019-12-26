Названы основные рекомендации правильной зарядки смартфонов

В современном мире практически каждый человек пользуется гаджетами – смартфонами, планшетами, ноутбуками, но не все знают, как правильно заряжать устройства, тем самым продлевая их срок эксплуатации. Доминик Шульте, руководитель компании Batterielngenieure, дал рекомендации относительно названного процесса, объяснив, что именно большинство пользователей делает неправильно.
К примеру, многие люди ставят на зарядку смартфоны и другие девайсы вечером, а отключают от сети только утром. Таким образом, по словам Шульте, пользователи лишь сокращают время службы аккумуляторной батареи. Также не стоит продолжать зарядку, после того, как появился показатель 100%. Эксперт рекомендует заряжать гаджеты утром и контролировать процент заряда, а также пояснил, что при снижении показателей от 50% ресурс батареи смартфона сокращается медленнее, чем при «полном» аккумуляторе.
Многие современные смартфоны оснащаются литий-ионными батареями, а они неизбежно со временем «стареют», что проявляется изменением химического состава. При этом, если соблюдать рекомендации относительно правильной зарядки и в целом относиться к девайсу аккуратно и бережно, то он сможет прослужить дольше и не доставит серьёзных проблем в течении нескольких лет.
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