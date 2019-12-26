Путин поздравил Боярского с юбилеем

26.12.2019, 10:19, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста Михаила Боярского с 70-летним юбилеем.

Путин отметил, что Боярский – «человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный», обогативший «отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений – и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами. От души желаю здоровья, успехов и вдохновения Вам и Вашей творческой семье», – написал артисту глава государства.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил в поздравлении умение Боярского «работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться», а также «в каждой роли быть убедительным и искренним».

«Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д’Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис – за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского», – говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

Премьер напомнил, что Михаил Боярский в свой день рождения выступит на сцене театра имени Ленсовета со спектаклем «В этом милом старом доме», что станет большой радостью для многочисленных поклонников артиста.



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