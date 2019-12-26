Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.

«Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

В частности, вступление в силу протокола позволит российской стороне «ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение».

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