Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram подборку снимков из фотостудии.

«Последние несколько недель с моим животом», – написала она.

Last few weeks with my bump * wearing all new @marina.rinaldi

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 23 Дек 2019 в 12:00 PST

О беременности Грэм сообщила в августе.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

