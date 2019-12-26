Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram подборку снимков из фотостудии.
«Последние несколько недель с моим животом», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Last few weeks with my bump * wearing all new @marina.rinaldi
О беременности Грэм сообщила в августе.
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Пожилая супруга скандально известного отечественного шоумена Гогена Сонцева несколько месяцев не появлялась на публике, проходя лечение от алкогольной зависимости. В недавнем эфире программы Андрея Малахова показали вышедшую из клиники Екатерину Терешкович, а также обнародовали видеообращение к ней нового поклонника. После выписки из закрытого медучреждения Екатерина Терешкович в первую очередь пошла в церковь и поставила свечку, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названа самая популярная актриса 2019 года / 6 декабря
- Мнение: Два разных человека…. / 17 декабря
- Сергей Шнуров собрался менять работу / 17 декабря
- Официально представлен роутер Redmi AC2100 / 11 декабря
- Пропал самолет с десятками человек на борту / 10 декабря
- Алкоголь провоцирует заболевания раком / 10 декабря
- «Как у вас язык повернулся»: встретившийся с дамой Лазарев жутко оплошал / 20 декабря
- Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья / 22 декабря