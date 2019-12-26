BMW готовит электрическую модель на базе BMW i6

Немецкий автомобильный гигант BMW готовится к презентации нового электрокара.

В частности, в скором времени начнут выпускать инновационный автомобиль, который выполнен на базе BMW i6. Кроме того, уже к началу следующего года производитель будет готов к выпуску данной. Некоторые специалисты прогнозируют, что готовящаяся новинка сможет составить серьезную конкуренцию для электрических моделей Audi e-tron GT, Mercedes EQS и Porsche Taycan.

Разработчики уместили в электрокаре два агрегата с общей мощностью 536 л.с. Также указывается, что запас хода на электрической тяги достигнет 560 километров. В дальнейшем могут появиться и более производительные версии, обладающие усиленной батареей с увеличенным запасом хода.

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