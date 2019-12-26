Лавров связал надежды на прогресс в урегулировании на Украине с Зеленским

Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров указал, что «конфликт на востоке Украины продолжается», и «на линии соприкосновения по-прежнему стреляют», с региона не снимают блокаду, передает ТАСС.

Однако «надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются». Так, президент Зеленский «называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», и «за пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять».

Министр напомнил, что «речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста «формулы Штайнмайера», которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

«Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита «нормандского формата». Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы», – констатировал глава МИД, добавив, что российская сторона все же сохраняет «надежду на лучшее».

Он при этом подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском.

«Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами», – резюмировал российский министр.

Напомним, 6 декабря Украина сообщила об окончании разведения сил у Петровского в Донбассе.

9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».

При этом на минувшей неделе украинские силовики обстреляли Горловку.





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